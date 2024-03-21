Зеленская надела яркие разные носки со смыслом

Елена Зеленская поддержала мировую инициативу.

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Елена Зеленская показала игривый образ / Коллаж Главред, фото Instagram/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая то и дело радует своих поклонников элегантными и стильными образами, не боится экспериментировать.

В частности, она появилась в разных носках, яркого цвета и орнамента. Как написала первая леди на своей странице в Instagram, эти носки необычные.

"Мы вместе поддерживаем международную акцию #lots_of_socks, посвященную сегодняшнему Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна. По всему миру люди надевают разные носки – так они поддерживают тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21 паре", - пояснила Елена Зеленская.

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В своем посте, она также представила мастерицу, которая является автором рисунка на носках. "Работы художницы узнаваемы и представлены на аукционах в Чикаго и Варшаве", - говорит она.

Свой образ она дополнила белой кофтой, черным денимом и лоферами. Жена президента, как всегда, выглядела стильно и элегантно.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Напомним, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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