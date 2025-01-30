"Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей

Наташа Королева удивила поклонников своей безвкусицей.

https://stars.glavred.info/zdravstvuy-uzhas-natashu-korolevu-rastoptali-v-rf-i-obozvali-kolhoznicey-10635191.html Ссылка скопирована

Наташа Королева разочаровала своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Наташа Королева покрасовалась в новых луках

Поклонники захейтили певицу в Сети

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ, а ее муж Сергей Глушко оказался ярым путинистом, показала свои новые наряды.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала видео со сьемок росшоу.

видео дня

Предательницу часто критикуют за ее нелепые и устаревшие наряды, но в этот раз поклонники даже назвали ее "колхозницей".

"Как Наташа колхозно одевается.... Здравствуй, ужас";

"Наташа теряет вкус";

"Тебе в цирк надо";

"Деревня есть деревня", - написали в комментариях.

Наташа Королева на росшоу / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред