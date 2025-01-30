"Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей

Кратко:
- Наташа Королева покрасовалась в новых луках
- Поклонники захейтили певицу в Сети
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ, а ее муж Сергей Глушко оказался ярым путинистом, показала свои новые наряды.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала видео со сьемок росшоу.
Предательницу часто критикуют за ее нелепые и устаревшие наряды, но в этот раз поклонники даже назвали ее "колхозницей".
"Как Наташа колхозно одевается.... Здравствуй, ужас";
"Наташа теряет вкус";
"Тебе в цирк надо";
"Деревня есть деревня", - написали в комментариях.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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