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Заворотнюк готовится стать мамой: "У меня такое впервые"

Анна Подгорная
20 августа 2023, 20:55 обновлено 20 августа, 20:55
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Новая роль пугает и вдохновляет старшую дочь Анастасии Завротнюк.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк рассказала про материнство / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель и блогерша Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, не так давно вышла замуж и перебралась с супругом в Дубай. Сейчас Анна вернулась в рф, где ее и застали неожиданные новости.

Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram, и призналась подписчикам, что ей очень волнительно, так как подобное положение для нее в новинку.

Увы, интригуя поклонников, позже Завоторнюк-младшая все же призналась, что не торопится делать "няню Вику" бабушкой. Анну впервые позвали стать крестной матерью - одна из подруг блогерши недавно родила дочь.

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Тем не менее даже к появлению в ее жизни крестного ребенка она решила подойти со всей серьезностью. Анна рассказала, что даже посещала батюшку перед ответственным событием.

"Мне моя подруга предложила стать крестной мамой ее дочери и у меня сегодня такое интересное задание. Я еду на собеседование к батюшке, и он, видимо, как-то решит, могу я стать крестной или нет. У меня такое впервые, и мне очень волнительно", - поделилась эмоциями Анна Заворотнюк.

Ранее Бритни Спирс эмоционально прокомментировал свой развод с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари после шести лет отношений и 14 месяцев официального брака.

Также жена Виктора Павлика заговорила о расставании с музыкантом. Екатерина Репяхова поделилась воспоминаниями тяжелого разрыва, который паре пришлось пережить.

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