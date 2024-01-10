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"Замалчивание войны - преступление": Астафьева распекла тех, кто молчит о войне

Дмитрий Видоменко
10 января 2024, 11:44
Даша Астафьева эмоционально высказалась о публикациях в соцсетях по поводу войны, которую Россия развязала против Украины.
Даша Астафьева
Даша Астафьева эмоционально высказалась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская поп-певица и волонтер Даша Астафьева крайне эмоционально высказалась на своей странице в Instagram о тех, кто замалчивает войну и не желает распространять правду о событиях в Украине.

Ее возмущают призывы в соцсетях не публиковать преступления русских оккупантах ‒ потому что, мол, украинцы и сами это видят, а иностранцы от этого "паникуют".

"Следует понять простую вещь: мир теряет интерес к нам. Звучит ужасно, но так оно и есть. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, наконец, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке — Тейлор Свифт. Некоторые иностранцы вообще думают, что наша война кончилась, потому что ее перестало освещать национальное телевидение, а кто-то просто не интересуется нами, ведь читать о концертах Бейонсе приятнее, чем о геноциде украинцев, братских могилах и насилии над пленными", — считает певица.

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Астафьева считает, что рассказывать о войне — обязанность каждого, а молчать о войне — это преступление.

"Замалчивание войны — это преступление. Мир должен видеть то, что Россия делает каждый (блин - Главред) дня. Только так мы будем влиять на отношение людей к нашему врагу и уменьшать лояльность к русским. Все просто - чем больше иностранцев знают правду, тем большее мировое сообщество поддерживает нас, а международные политики помогают нам гасить оккупантов. Считайте, что каждый репост сохраняет жизнь", — говорит артистка.

Напомним, ранее также Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек "Волонтер".

"Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказала она.

Также раньше Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном. Она раскрыла подробности романа, который начался во время полномасштабной войны в Украине. Певица сказала, что была знакома с любимым до войны, они поддерживали общение, однако она боялась развивать это, так как не знала, какое будущее ее ждет.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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