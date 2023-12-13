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"Просто хочется, простите, плюнуть в лицо": Астафьева пояснила, почему ее заблокировали Потап и Лобода

Дмитрий Видоменко
13 декабря 2023, 12:01
Популярная певица, телеведущая и актриса Даша Астафьева, во время войны ставшая волонтером, рассказала, почему поругалась с Потапом и Лободой.
Астафьева, Лобода, Потап
Астафьева говорит, что находится в конфликте с Лободой и Потапом / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Даша Астафьева (бывшая солистка герлз-бенда NikitA) в последнее время более известная как волонтер, рассказала, почему вступила в конфликт с коллегами по цеху типа Потапа и Светланы Лободы.

"Когда Потап поет, что он такой классный волонтер и где-то прижмет волонтерку ночью, думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, простите, плюнуть в лицо. Он меня, к слову, за критику заблокировал. Я публично говорила и говорю ‒ такие песни неприятно слышать даже мне, хотя не считаю себя каким-нибудь особым волонтером. Но остаюсь в стране и делаю что могу. Я бы тоже могла петь на сцене, путешествовать по миру и отдыхать на солнышке на те немалые деньги, которые зарабатывала. Но, люди, сейчас не время!", ‒ сказал он.

Похожая история конфликта у Астафьевой и с Лободой.

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"За то, что, когда она начала соваться в Украину, напомнила ей слова о том, что в начале вторжения заявляла, что "мы – маленькие люди", мол, не можем никак повлиять на ситуацию. А я не считаю нас такими, россиян – да. А вспомнить украинцев, которые остались и делают вид, что это не война, а "освободительная операция"? Когда я о них напоминала, они даже пытались со мной разобраться. Когда бомбили Харьков, написала солисту из группы Artik & Asti, а он мне ответил: "Я – из Запорожья". Говорю: "Так поезжай – посмотри, что осталось от твоего Запорожья. Почему не поддерживаете? Вы же украинцы!". Я тогда несколько дней, не отходя от телефона, писала всем, кого знала. Это тогда, когда я еще не помогала на кухне – у меня было время", ‒ сказала она.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

Тем не менее, когда 30 сентября Настя Каменских дала в Киеве первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Потап его не посетил.

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Светлана Лобода Потап Даша Астафьева война России и Украины
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