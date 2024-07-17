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Законопроект о лишении предателей госнаград: кто может попасть в список

Анна Подгорная
17 июля 2024, 08:30
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В этом вопросе "отличились" не только Таисия Повалий и Ани Лорак.
Николай Басков, Ани Лорак, Александр Малинин
Народные артисты Украины, которые оказались предателями - список / коллаж: Главред, фото: t.me/baskovnikolay, instagram.com/anilorak, instagram.com/alexandr_malinin

16 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о лишении предателей страны всех государственных наград, званий и премий. Гарант попросил рассмотреть его в ближайшее время.

В сфере культуры этот вопрос стал наиболее актуальным с началом полномасштабной войны, хотя и поднимался неоднократно с 2014 года. Ряд артистов, которые носят высокие звания, публично демонстрируют антиукраинские настроения, за что общественность требует лишить их привилегий.

Ранее в Украине не существовало механизма лишения звания, например, Народного артиста Украины. Если же законопроект Владимира Зеленского будет принят, почетное звание могут утратить:

видео дня

Иосиф Кобзон - певец. Получил звание в декабре 1991 года. До полномасштабной войны не дожил, но в 2014 году поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей Украины.

Виктор Захарченко - дирижер и художественный руководитель Кубанского государственного казачьего хора. Получил звание в июне 1994 года. В 2022 году поддержал полномасштабное вторжение в Украину.

Людмила Кара-Гяур - артистка Севастопольского русского драматического театра. Получила звание в мае 1995 года. В 2014 году поддержала аннексию Крыма, назвав россию родиной крымчан.

Таисия Повалий - певица. Получила звание в октябре 1997 года. После начала полномасштабной войны в Украине перебралась в страну-оккупанта, которую поддерживает. Выступает на пропагандистских концертах, ездит на оккупированные территории. Получила российское гражданство, участвовала в выборе президента страны-агрессора - свой голос отдала за путина, который, по ее мнению "избавляет мир от нацизма". Имеет заочное обвинение от СБУ в коллаборационной и пропагандистской деятельности.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - юмористический дуэт "Кролики". Получили звание в августе 1998 года. После 2014 года выступали в стране-оккупанте с артистами с откровенно антиукраинскими взглядами. Петиции о лишении их звания Народных были подана еще в 2015 и 2016 годах. В 2019 году попали в базу "Миротворец" за участие в "Телемосте между россией и Украиной "Надо поговорить" на одном из главных пропагандистских телеканалов страны-оккупанта.

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Получил звание в октябре 1999 года. Поддержал аннексию Крыма в 2014, однако в феврале 2022 года призвал остановить вторжение рф в Украину.

Владимир Бортко - кинорежиссер, продюсер, сценарист. Получил звание в мае 2003 года. Поддержал вторжение рф в Украину, включен в санкционный список Украины.

Валерий Гергиев - дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра. Получил звание в апреле 2004 года. Поддерживает аннексию Крыма и полномасштабную войну в Украине.

Николай Басков - певец. Получил звание в октябре 2004 года. Поддерживает аннексию Крыма и полномасштабную войну в Украине. Выступает на пропагандистских концертах, внесен в санкционные списки Украины, Австралии и Канады, как разжигатель войны.

Александр Малинин - певец. Получил звание в ноябре 2004 года. Поддерживает полномасштабную войну в Украине.

Ани Лорак - певица. Получила звание в мае 2008 года. Заявляет, что придерживается нейтралитета, однако живет в стране-оккупанте, выступает там и поддерживает связь артистами с открыто антиукраинскими взглядами. Включена в санкционный список Украины.

Филипп Киркоров - певец. Получил звание в мае 2008 года. Поддержал полномасштабную войну в Украине, выступал в аннексированном Крыму, ездил на оккупированные территории с выступлениями для солдат рф. Внесен в санкционные списки Украины и нескольких других стран, как разжигатель войны.

Игорь Крутой - композитор. Получил звание в августе 2011 года. Открыто в поддержку войны не высказывается, однако публично транслирует пропагандистские нарративы про "братские народы"; считает войну искусственно созданным конфликтом.

Илья Резник - поэт-песенник. Получил звание в апреле 2013 года. Поддерживает войну в Украине, сочиняет хвалебные песни про оккупантов.

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Ранее стало известно, что певицу Lama задержала полиция во Львове перед концертом. Наталью Дзенькив сняли во время общения с правоохранительными органами.

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