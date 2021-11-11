УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеру

11 ноября 2021, 14:13
Прослушать новость
Остановить

Нападавшим оказался сосед пострадавшего Журавлева.

Избившему Николая Журавлева злоумышленнику объявили о подозрении / instagram.com/juniko_music

6 ноября 2021 года украинский музыкальный продюсер, аранжировщик, автор хитов группы KAZKA Николай Журавлев был жестоко избит в собственном подъезде.

По данным Шевченковского управления полиции, поздно ночью 6 ноября поступил вызов в один из домов на проспекте Победы в Киеве. По словам следственно-оперативной группы там состоялся конфликт, в результате которого Журавлев получил множественные черепно-мозговые травмы.

Восстанавливая хронологию событий, стало известно, что Николай Журавлев пришел к своему соседу из-за того, что у мужчины поздно вечером было слишком шумно. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, затем сосед избил музыканта. Также в полицию из-за телесных повреждений обратилось еще несколько человек, которые пострадали во время этого конфликта.

Оперативники задержали подозреваемого в тот же вечер. Им оказался 36-летний уроженец Луганской области.

По факту нападения злоумышленнику объявили о подозрении и завели криминальные дела сразу по трем статьям: два по ч. 1 ст. 125 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 121 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Реклама

Читайте такжеУкраинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

Ранее заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в России.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеру». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот деньПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуПриметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонусГороскоп на сегодня для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонус Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВрежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолодании "Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском
15:35

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

15:27

Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работникаВидео

15:04

65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

14:59

Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

14:55

Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

Реклама
14:30

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

14:26

Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

14:17

День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

14:15

Газпром не увеличил объем поставок газа в ЕС: в ОГТСУ разоблачили наглый обман РоссииВидео

14:13

Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеруВидео

14:01

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставкуВидео

14:00

Гороскоп на завтра 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьВидео

13:46

"С голым торсом громил оборудование": в Сеть выложили видео дебоша Саакашвили в больницеВидео

13:31

"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с Польшей

13:30

Иван Яковина. Меркель отчитала Путина за мигрантовВидеоблоги

13:16

На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверятьФото

13:08

Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа

12:40

"Если подлец на улице будет унижать": Ницой хочет жестче наказывать за нарушение языкового закона

12:24

"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над КиевомВидео

12:20

Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

Реклама
12:08

"Номера светятся - можно проверить через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

11:59

В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенокВидео

11:54

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

11:53

"Пора вернуть эту землю себе": Скабеева процитировала Гребенщикова и позарилась на КиевВидео

11:37

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

11:36

Белорусские снайперы держат лагерь беженцев на границе под прицелом: ситуация накаляетсяВидео

11:29

Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19

11:19

На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

11:02

Лерос заявил, что ему вручают подозрение и хотят посадить за "фак" ЗеленскомуВидео

10:43

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

10:29

В МВД раскрыли детали спецоперации по задержанию палача "ДНР" КуликовскогоВидео

10:28

Некоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причину

10:08

Госкино запретило показ "Ржевский против Наполеона" - с Зеленским в главной роли

10:03

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

09:42

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

09:34

Конфискация авто и штрафы до 170 тысяч: в Украине завершилось льготное растаможивание "евроблях"

09:33

Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщинаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

08:48

Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступокВидео

08:37

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

Реклама
08:30

Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19Видео

08:14

Украинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

08:02

Проверку COVID-сертификатов в Украине требуют отменитьВидео

07:32

Хуже, чем в Азии и Африке: в Европе резко выросла смертность от COVID-19Видео

07:10

Атака мигрантов на Польшу и план Кремля: эксперт объяснил, почему Москва решила ударить по ЕСВидео

06:53

Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в УкраинеВидео

06:45

Смерть Полякова не была случайной: астролог раскрыл причину трагедииВидео

06:24

Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегмнение

05:47

Врач объяснил, в чем коварство легкого течения коронавирусаВидео

05:40

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять