Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеру

Избившему Николая Журавлева злоумышленнику объявили о подозрении / instagram.com/juniko_music

6 ноября 2021 года украинский музыкальный продюсер, аранжировщик, автор хитов группы KAZKA Николай Журавлев был жестоко избит в собственном подъезде.

По данным Шевченковского управления полиции, поздно ночью 6 ноября поступил вызов в один из домов на проспекте Победы в Киеве. По словам следственно-оперативной группы там состоялся конфликт, в результате которого Журавлев получил множественные черепно-мозговые травмы.

Восстанавливая хронологию событий, стало известно, что Николай Журавлев пришел к своему соседу из-за того, что у мужчины поздно вечером было слишком шумно. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, затем сосед избил музыканта. Также в полицию из-за телесных повреждений обратилось еще несколько человек, которые пострадали во время этого конфликта.

Оперативники задержали подозреваемого в тот же вечер. Им оказался 36-летний уроженец Луганской области.

По факту нападения злоумышленнику объявили о подозрении и завели криминальные дела сразу по трем статьям: два по ч. 1 ст. 125 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 121 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Реклама

Читайте такжеУкраинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

Ранее заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в России.

Другие интересные новости: