Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеру

Нападавшим оказался сосед пострадавшего Журавлева.
6 ноября 2021 года украинский музыкальный продюсер, аранжировщик, автор хитов группы KAZKA Николай Журавлев был жестоко избит в собственном подъезде.
По данным Шевченковского управления полиции, поздно ночью 6 ноября поступил вызов в один из домов на проспекте Победы в Киеве. По словам следственно-оперативной группы там состоялся конфликт, в результате которого Журавлев получил множественные черепно-мозговые травмы.
Восстанавливая хронологию событий, стало известно, что Николай Журавлев пришел к своему соседу из-за того, что у мужчины поздно вечером было слишком шумно. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, затем сосед избил музыканта. Также в полицию из-за телесных повреждений обратилось еще несколько человек, которые пострадали во время этого конфликта.
Оперативники задержали подозреваемого в тот же вечер. Им оказался 36-летний уроженец Луганской области.
По факту нападения злоумышленнику объявили о подозрении и завели криминальные дела сразу по трем статьям: два по ч. 1 ст. 125 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 121 Криминального кодекса Украины - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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