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На съемках фильма Ржавчины, где убили Гатчинс, произошло еще одно ЧП

8 ноября 2021, 20:58

Представитель продюсеров Ржавчины, а также сам Болдуин заявили, что "не комментируют личные вопросы отдельных членов съемочной группы".

съемках фильма Ржавчина
Съемках фильма Ржавчина / Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal

Во время съемок фильма Ржавчина произошло новое ЧП. Светотехник Джейсон Миллер находится в больнице и рискует потерять руку, после того, как его укусил ядовитый паук на площадке.

Инцидент произошел через несколько недель, после того, как актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора Галину Гатчинс.

Джейсон работал над сворачиванием съемок фильма, пишет Sky News.

В момент пребывания Миллера на месте съемок в Нью-Мексико, его укусил ядовитый коричневый паук-отшельник, что обитает в Северной Америке. Следующие несколько дней у него возникли тяжелые симптомы, среди которых были невроз руки и сепсис.

Отмечается, что его госпитализировали, и он переносил несколько операций в день, чтобы остановить инфекцию. Таким образом, врачи пытаются спасти руку Джейсона от ампутации.

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"Джейсону предстоит долгий путь к выздоровлению, если медицинская бригада сможет спасти его руку. При худших обстоятельствах он потеряет руку, это изменит жизнь Джейсона и его семьи", – говорится в сообщении на онлайн-платформе для пожертвования "Just Giving".

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Представитель продюсеров Ржавчины, а также сам Болдуин заявили, что "не комментируют личные вопросы отдельных членов съемочной группы".

Трагедия на съемок фильма Ржавчина

Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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Алек Болдуин фильм Ржавчина
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