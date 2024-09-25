Юрий Горбунов показался после операции - что случилось

Горбунов сейчас проходит реабилитацию.

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Юрий Горбунов перенес операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов показался на костылях, как оказалось, он получил травму.

Как рассказал Горбунов в комментарии для "ЖВЛ представляет", травма была бытовой и через нее ему пришлось перенести операцию.

"Это бытовая травма! Домашняя, банальная бытовая травма. Но операцию пришлось откладывать, потому что я снимался. Вот отснялся и сразу сделали операцию", - рассказал ведущий.

Также Горбунов отметил, что сейчас он проходит реабилитацию и может передвигаться только на костылях, но продолжает работать над новым проектом.

Смотрите видео, как Юрий Горбунов прокомментировал свое состояние:

Кто такой Юрий Горбунов? Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

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