Юрий Горбунов показался после операции - что случилось

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов показался на костылях, как оказалось, он получил травму.
Как рассказал Горбунов в комментарии для "ЖВЛ представляет", травма была бытовой и через нее ему пришлось перенести операцию.
"Это бытовая травма! Домашняя, банальная бытовая травма. Но операцию пришлось откладывать, потому что я снимался. Вот отснялся и сразу сделали операцию", - рассказал ведущий.
Также Горбунов отметил, что сейчас он проходит реабилитацию и может передвигаться только на костылях, но продолжает работать над новым проектом.
Смотрите видео, как Юрий Горбунов прокомментировал свое состояние:
Кто такой Юрий Горбунов?
Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
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