"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

Маша Ефросинина высказалась в сторону Юрия Горбунова и даже заявила, что дружбы между ними не было.

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Маша Ефросинина прекратила общение с Юрием Горбуновім / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy/, instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина прокомментировала конфликт с ведущим и шоуменом Юрием Горбуновым, после которого они прекратили общение.

В интервью для "Украинской правды" Ефросинина не уточнила из-за чего у нее случился конфликт с ведущим, но стало понятно, что она держит на него обиду.

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"Горбунов в 2019 году был у тебя гостем на "Экзамене". Вы очень демонстрировали свою дружбу. Но в 2023 году ты написала о Горбунове следующее: "Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Тебя уже спрашивали об этом, но все же: что между вами произошло в 2021 году? Вы же были близки", – спросил Роман Кравец.

Но Ефросинина заявила, что не хочет комментировать этот конфликт.

"Я сама с презрением отношусь к людям, которые обсуждают и выносят какие-то скандалы как личные, так и профессиональные, а в нашем случае это и личные, и профессиональные. Единственное, что могу сказать – это очень тупое дело, Рома, издавать и демонстрировать дружбу напоказ, когда на самом деле ее не существует", – сказала Маша.

Также ведущая заявила, что инициатором прекращения общения стала она.

"Судя по тому, что он сделал, он знал, что я узнаю, и знал, к чему это приведет, то, конечно, перестала общаться абсолютно демонстративно. Думаю, он и выдохнул после этого", – подчеркнула Ефросинина.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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