"Я не буду молчать": Маша Ефросинина нервно ответила на скандал с Соловий

Маша Ефросинина ответила, почему не вырезала из эфира эмоциональную перепалку с Соловий во время интервью.

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Маша Ефросинина прокомментировала скандал с Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что сознательно оставила перепалку с Кристиной Соловий в своем интервью "Экзамен. Новая реальность", ведь она выступает за то, чтобы звучали реальные мысли реальных людей.

На своей странице в Іnstagram Ефросинина опубликовала несколько сториз, на которых Маша выглядела достаточно эмоциальной, с обьяснениями ситуации, что произошла во время интервью.

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Маша призналась, что слова Кристины ей были неприятны, но еще больше она удивилась реакции зрителей на перепалку: почему ведущая не вырезала спор из видео.

"Я всегда декларировала свою позицию относительно того, что у меня на канале должны звучать реальные мысли реальных людей, даже если эти мысли я не разделяю, не согласна, как гражданка Украины, как человек. Но я точно не буду молчать если, на мой взгляд, они пересекают мои личные красные линии или мои личные принципы, позицию. Я всегда это показывала и отвечаю, и буду отвечать дальше. Ведь только так мы можем выстроить демократическое медиа в европейской стране, за которую мы боремся. Демократические медиа – это прозрачность и наличие мнения, которое меня может не устраивать или быть мне неприятным. Реакция на меня тоже может меня оскорблять. Я показала так, как я могу отвечать, когда не согласна. Так было и так будет", – сказала ведущая.

Что случилось во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий Кристина Соловий во время интервью Маше Ефросининой сказала, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. А также Соловий заявила, что на руках этих артистов кровь наших людей. К тому же Кристина прямо указала и на Машу Ефросинину, а затем подчеркнула, что все они должны нести ответственность.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о своих отношениях с бывшим продюсером, украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. А также заявила, что рабочие отношения закончились вместе с контрактом.

Напомним, Кристина Соловий призналась о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом и поделилась деталями их романа.

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