УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я не буду молчать": Маша Ефросинина нервно ответила на скандал с Соловий

Элина Чигис
7 марта 2024, 11:07
Маша Ефросинина ответила, почему не вырезала из эфира эмоциональную перепалку с Соловий во время интервью.
Маша Ефросинина, Кристина Соловий
Маша Ефросинина прокомментировала скандал с Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что сознательно оставила перепалку с Кристиной Соловий в своем интервью "Экзамен. Новая реальность", ведь она выступает за то, чтобы звучали реальные мысли реальных людей.

На своей странице в Іnstagram Ефросинина опубликовала несколько сториз, на которых Маша выглядела достаточно эмоциальной, с обьяснениями ситуации, что произошла во время интервью.

видео дня

Маша призналась, что слова Кристины ей были неприятны, но еще больше она удивилась реакции зрителей на перепалку: почему ведущая не вырезала спор из видео.

"Я всегда декларировала свою позицию относительно того, что у меня на канале должны звучать реальные мысли реальных людей, даже если эти мысли я не разделяю, не согласна, как гражданка Украины, как человек. Но я точно не буду молчать если, на мой взгляд, они пересекают мои личные красные линии или мои личные принципы, позицию. Я всегда это показывала и отвечаю, и буду отвечать дальше. Ведь только так мы можем выстроить демократическое медиа в европейской стране, за которую мы боремся. Демократические медиа – это прозрачность и наличие мнения, которое меня может не устраивать или быть мне неприятным. Реакция на меня тоже может меня оскорблять. Я показала так, как я могу отвечать, когда не согласна. Так было и так будет", – сказала ведущая.

Что случилось во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий

Кристина Соловий во время интервью Маше Ефросининой сказала, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. А также Соловий заявила, что на руках этих артистов кровь наших людей. К тому же Кристина прямо указала и на Машу Ефросинину, а затем подчеркнула, что все они должны нести ответственность.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о своих отношениях с бывшим продюсером, украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. А также заявила, что рабочие отношения закончились вместе с контрактом.

Напомним, Кристина Соловий призналась о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом и поделилась деталями их романа.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
скандал Кристина Соловий Маша Ефросинина
Реклама

Главное за день

РФ изменила тактику войны в небе и полагается на один вид оружия – The New York Times

РФ изменила тактику войны в небе и полагается на один вид оружия – The New York Times

11:24 Украина
Контрудар под Авдеевкой: ВСУ вернули контроль над Тоненьким - Bild

Контрудар под Авдеевкой: ВСУ вернули контроль над Тоненьким - Bild

11:20 Украина
"РФ будет воевать минимум 2 года": в Литве назвали 3 причины, что держат Россию "на плаву"

"РФ будет воевать минимум 2 года": в Литве назвали 3 причины, что держат Россию "на плаву"

10:11 Украина
Все главные новости

Популярное

Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным 41351

Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным

Гороскоп на март: Ракам - финансовый успех, Скорпионам - критика 13425

Гороскоп на март: Ракам - финансовый успех, Скорпионам - критика

Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине 7147

Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине

Гороскоп на сегодня 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться 6750

Гороскоп на сегодня 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться

Последние новости

11:35

В 2 раза крупнее льва и в 20 раз сильнее человека: что такое лигр и как он выглядит

11:30

КНДР передала России снаряды "с подвохом": в ГУР раскрыли детали

11:27

"Боится, что тети высасывают из него молодость": Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками

11:24

РФ изменила тактику войны в небе и полагается на один вид оружия – The New York TimesВидео

11:21

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

Часть украинцев могут лишить пенсий уже 1 апреля: кто в зоне рискаЧасть украинцев могут лишить пенсий уже 1 апреля: кто в зоне риска
11:20

Контрудар под Авдеевкой: ВСУ вернули контроль над Тоненьким - Bild

11:07

"Я не буду молчать": Маша Ефросинина нервно ответила на скандал с Соловий

11:00

Не на пользу Украине: чем грозит отказ от импорта агропродукции в ЕСмнение

10:59

"Стратегические ресурсы и резервы": эксперт раскрыл сценарий войны весной

Реклама
10:57

"Сколько стоят "мои друзья": Алина Гросу оценила слухи о своем новом браке и муже

10:26

"50% ее сути - Россия": Алан Бадоев высказался про позицию Софии Ротару

10:15

Войска РФ пытаются прорваться: майор назвал участок фронта, где ВСУ их бьют

10:11

"РФ будет воевать минимум 2 года": в Литве назвали 3 причины, что держат Россию "на плаву"

10:10

Собрали огромное количество войск: офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта

09:56

"Ждем на концерте": неожиданное возвращение Потапа и Каменских в Украину

09:51

Можно ли снять изжогу в домашних условиях: советы и рекомендацииВидео

09:45

Поздравления с 8 марта - красивые слова и обворожительные картинки

09:22

Обстрел Одессы: ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского - CNN

09:09

В отношениях России и Китая пробежал холодокмнение

09:07

Китай готовится к открытой войне с Тайванем: в Reuters раскрыли планы Пекина

Реклама
08:43

Россияне продвинулись на нескольких направлениях: в ISW рассказали о ходе боев

08:11

Украина готовилась к ядерному удару РФ: бывший спикер Генштаба назвал "цель" и сроки

07:41

Имеет решающее значение: в ISW назвали главное условие для контрнаступления ВСУ

07:35

Головоломка для проверки IQ: только самые внимательные найдут кота за 11 секунд

06:47

Ликвидация или объединение министерств: "простые решения" нас добьютмнение

06:42

Украина может получить немедленную военную помощь от США: что известно

05:34

Щетка для волос будет, как новая: как легко почистить расческу

04:47

ВСУ атакуют оккупантов вертолетами, которые США закупили у России - СМИ

03:40

"За штурвалами сидели подполковники и майоры": в РФ проблемы с пилотами из-за действий ВСУ

03:00

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

02:45

США массово перебрасывают войска в Европу: полковник ВСУ назвал главную цельВидео

02:26

Разговор с Богом: Мадонна озвучила свое первое слово после выхода из комы

01:31

Еще и пахнуть будет: как удалить плесень в ванной за ночь

00:38

"Вечером его уже не стало": Фагот Михайлюта рассказал про потерю побратима

06 марта, среда
23:40

"Миллион уже пошел служить": в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать

23:38

Кто стал тайной супругой Виталия Козловского - СМИ

23:19

Алла Пугачева потроллила путиниста Михайлова и прошлась по нему острым словцом

23:02

Бывшая стриптизерша угрожает принцу Гарри "слить" его обнаженные фото

22:48

"Окно возможностей закрывается": Дикий рассказал, когда остановится наступление РФ

22:47

Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности

Реклама
22:38

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

22:32

В Раде рассказали, какое наказание придумали для уклонистов от мобилизации

22:23

"Неузнаваемая": РосСМИ удивили фото отвергнутой Кабаевой

21:57

Больная Шеннон Доэрти шокировала историей о драке с коллегой по "Беверли-Хиллз"

21:43

В ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ: когда появятся на фронте

21:05

Допущенные МОК белорусские гимнастки выступили перед Лукашенко в академии Кабаевой

20:59

Оккупанты застряли под Авдеевкой: в ВСУ назвали новое "важное" направление для РФ

20:08

Пела под кадры с Путиным и оружием: Повалий в РФ снялась в пропагандистском клипе

20:01

ВСУ готовятся к контрудару: Павлюк назвал самые горячие направления на фронте

19:54

Россия подтвердила удар по Одессе: мерещатся морские дроны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять