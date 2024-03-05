Кристина Соловий рассказала, как бросила Жадана ради другого мужчины

Украинская певица Соловий сделала ряд выкрывающих заявлений.

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Кристина Соловий сделала неожиданное признание / Коллаж Главред, фото Дмитрий Ларин, скриншот

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом.

Об этом она рассказала в программе "Экзамен. Новая реальность" с Машей Ефросининой. Интересно, что сама Соловей сообщила, что встречаться они начали еще будучи в отношениях со своими вторыми половинками.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях и Сергей был в браке. Это был космический союз", - выдала Соловий.

Соловий также призналась, что в этих отношениях чувства Сергея были сильнее, чем ее. Кроме того, она добавил, что инициатором разрыва отношений была именно она из-за того, что влюбилась в другого мужчину.

Кто такой Сергей Жадан Сергей Жадан — украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки"[2] и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Певица добавляет, что разрыв с писателем был настолько тяжелым, что ей приходится принимать антидепрессанты.

Напомним, ранее писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан сыграл главную мужскую роль в новом клипе Кристины Соловей о юности, поцелуях и страстной любви.

Ранее Жадан прогуливался с украинской певицей Кристиной Соловей. Парочка прогуливалась по улицам, держась за руку, как романтическая пара.

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