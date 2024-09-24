"Были проблемы со здоровьем": Ольга Навроцкая рассказала, почему не хочет иметь детей

Ольга Навроцкая объяснила свое решение.

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Ольга Навроцкая - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navrolya_/

Украинская популярная писательница и дизайнер Ольга Навроцкая не хочет ставать мамой, поскольку не готова брать на себя такую ответственность.

В интервью Алине Доротюк Ольга отметила, что у нее были проблемы со здоровьем, а потом она осознала, что просто не хочет иметь детей.

"Были проблемы со здоровьем, это не случилось, и я поняла, что у меня нет столько вдохновения, чтобы прикладывать столько усилий, чтобы это сделать. Думаю, что это моя детская позиция, что я не хочу брать на себя настолько большую ответственность и ощущать столько боли за другого человека. Я понимаю, что я тупо не хочу. Не могу, не хочу", – рассказала Навроцкая.

Также дизайнеру очень не хочется, чтобы ребенок пришел в этот мир и столкнулся с болью и ужасом, который сейчас происходит в Украине из-за нападения страны-оккупанта РФ.

"Я не хочу приводить человека в этот мир, потому что ощущаю, какой он тяжелый, какой он сложный и болезненный, я не хочу добровольно брать на себя такую ответственность и приводить другого человека, чтобы он тут тоже жил. Когда война началась, я поняла, что все-таки мы в аду живем. Очень много несправедливости, очень много боли. Я это ощущаю физически постоянно", - подчеркнула Ольга.

Смотрите видео интервью Ольги Навроцкой:

Кто такая Ольга Навроцкая? Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.

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