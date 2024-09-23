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"Живем уже почти три года": Алан Бадоев воссоединился с Ольгой Навроцкой

Элина Чигис
23 сентября 2024, 10:19
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Бадоев заинтриговал поклонников своим заявлением.

Алан Бадоев, Ольга Навроцкая
Алан Бадоев опубликовал новый пост / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинский известный режиссер Алан Бадоев поделился с подписчиками, что приступил к совместному проекту вместе с украинской писательницей и дизайнером Ольгой Навроцкой.

На своей странице в соцсетях Алан опубликовал кадры с Ольгой и отметил, что они уже почти три года "живут с сверхважным проектом".

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"Бывает так, что небо дарит тебе одного человека дважды, но в разные моменты жизни. Именно так у нас с Олей Навроцкой. После 10 ярких лет создания клипов в прошлом мы встретились снова, чтобы на этот раз быть рядом в создании сверхважного проекта, с которым живем уже почти три года. Именно сегодня вместе с моей музой, подругой, партнершей мы начинаем особую осень", – написал режиссер, но не уточнил детали новой работы.

Кто такой Алан Бадоев?

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.

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