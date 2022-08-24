Яблочко от яблоньки: сын путиниста Сигала собрался на русские хлеба вслед за отцом

Стивен Сигал и Доминик Сигал / https://ua.depositphotos.com и Instagram

Доминик, один из многочисленных отпрысков закоренелого путиниста, актера и звезды боевиков 90-х Стивена Сигала, говорит, что хочет последовать примеру папаши и переехать в Россию. Об этом он заявил в комментарии русским СМИ.

"Я пока в раздумьях, чем заниматься в Москве. Не был здесь долгое время, и сейчас восполняю время своего отсутствия, думаю о будущем здесь. В Москве хожу по музеям, у меня пока нет какого-то любимого музея, но мне нравится исследовать различные объекты архитектуры в городе и другие подобные вещи", – сказал он

При этом, Сигал-младший, который уже успел попробовать себя в кинематографе, в России хочет попробовать себя и в других сферах. По всей вероятности, собирается подвизаться, как и его отец, в пропагандистской отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Белый осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию. Он сообщил, что "больше не может делать вид, что ничего не происходит". По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.

До того украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага.

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