"Я выла, будто кто-то умер": Оля Полякова назвала свои настоящий возраст

Полякова назвала свой истинный возраст / Instagram

Известная украинская супер-блондинка Оля Полякова наконец призналась, что все время скрывала свой истинный возраст от фанатов, сказала она в своем шоу с Машей Ефросининой Взрослые девочки.

В январе 2022 ей якобы исполнилось 38 лет. Но на самом деле Поляковой 43 года.

"Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть. Я не понимала почему, это со мной происходило. Когда в Википедии появилась настоящая дата рождения и ее нельзя было исправить, я выла, будто кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно! Мне было стыдно, что я это скрывала", - рассказала певица.

Кроме того, она призналась, что долго не могла стать популярной.

"Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимание. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ и они спросили: "Сколько вам лет?", и мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки – как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25", - поделилась Оля.

Читайте такжеПолякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критику

Ранее Главред писал о том, что украинская певица Ольга Полякова откровенно поделилась, как возвращала себя к жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Полякова призналась, что у нее была "черная депрессуха".

Читайте также: