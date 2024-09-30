Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уже долгое время страдает от мигреней, которые обостряются в осенний период.
Кудрявцева призналась в своих соцсетях, что знает о существовании уколов от болезни, но пока она боится их пробовать из-за своего тревожного расстройства.
"Мне кажется, я все перепробовала уже, ходила и к неврологам и всяким знахарям, сидела на башке с капустным листом, крапивой, мокрой тряпкой и даже один раз сделала себе шапочку из фольги", — рассказала любительница диктатора Путина, но ни один из методов не помог ведущей облегчить боли от неизлечимой болезни.
Кто такая Лера Кудрявцева?
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
Вас может заинтересовать:
- Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер
- "На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы
- Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред