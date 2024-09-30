Путинистка пробовала даже самые странные методы лечения.

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Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уже долгое время страдает от мигреней, которые обостряются в осенний период.

Кудрявцева призналась в своих соцсетях, что знает о существовании уколов от болезни, но пока она боится их пробовать из-за своего тревожного расстройства.

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"Мне кажется, я все перепробовала уже, ходила и к неврологам и всяким знахарям, сидела на башке с капустным листом, крапивой, мокрой тряпкой и даже один раз сделала себе шапочку из фольги", — рассказала любительница диктатора Путина, но ни один из методов не помог ведущей облегчить боли от неизлечимой болезни.

Путинистка Кудрявцева пробовала разные методы борьбы с мигренью / фото: скрин t.me/lerakudryavtseva

Кто такая Лера Кудрявцева? Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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