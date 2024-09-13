Кудрявцева рыдая сообщила о том, что умер ее зять.

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Путинистка Кудрявцева потеряла сестру зятя/ Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рыдая, сообщила о горе в семье.

Как пишут пропагандистские СМИ, у нее скончался бывший муж родной сестры.

"Умер мой любимый зять. Вчера вернулся с Байконура, а сегодня утром остановилось сердце… Я сижу просто в шоке. Реву… Есть люди, которые очень дороги. Дима был одним из них. Папа моего любимого племянника. Офигенный человек. Сейчас работал руководителем пресс службы ЦПК (центр управления полетами) и всю жизнь посвятил космосу", — пишет телеведущая.

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Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Кудрявцева отмечает, что благодаря Дмитрию Жукова всю молодость провела в Звездном городке и побывала в центре подготовки космонавтов.

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Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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