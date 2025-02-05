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"Я тебя не пугаю, но...": в сеть попало видео, как Кабаева издевается над детьми

Алена Кюпели
5 февраля 2025, 21:04
187
Любовница Путина Кабаева становится таким же диктатором, как ее муж.
Алина Кабаева устроила разнос детям
Алина Кабаева устроила разнос детям / Коллаж Главред, фото скриншот, РБК

Кратко:

  • Что говорит Кабаева детям
  • Почему они плачут

В сеть попало видео любовницы террориста Путина Алины Кабаевой и то, как она издевается над девочками-спортсменками.

Соответствующее видео опубликовало пропагандистское СМИ Showbusiness24 на странице в Instagram.

видео дня

Так, Кабаева вычитывает плачущую девочку в духе Путина, отчитывавшего трясущегося Шойгу за провалы в войне с Украиной.

Она жестко, чеканя каждое слово угрожает: "Я тебя не пугаю. Если ты вот так выйдешь мне еще раз и сделаешь прогон, я пойду сейчас с тобой, соберу сумки и ты поедешь домой. Ты меня поняла"?

Кабаева также щелкая пальцами возвращает плачущего ребенка в зал, чтобы та смотрела, как выступают другие девочки.

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Ранее диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

Главред писал ранее, что Мизулина закрутила роман с российским певцом Шаманом, творчество которого очень любит диктатор Путин.

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Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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