"Я тебя не пугаю, но...": в сеть попало видео, как Кабаева издевается над детьми

Кратко:
- Что говорит Кабаева детям
- Почему они плачут
В сеть попало видео любовницы террориста Путина Алины Кабаевой и то, как она издевается над девочками-спортсменками.
Соответствующее видео опубликовало пропагандистское СМИ Showbusiness24 на странице в Instagram.
Так, Кабаева вычитывает плачущую девочку в духе Путина, отчитывавшего трясущегося Шойгу за провалы в войне с Украиной.
Она жестко, чеканя каждое слово угрожает: "Я тебя не пугаю. Если ты вот так выйдешь мне еще раз и сделаешь прогон, я пойду сейчас с тобой, соберу сумки и ты поедешь домой. Ты меня поняла"?
Кабаева также щелкая пальцами возвращает плачущего ребенка в зал, чтобы та смотрела, как выступают другие девочки.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
Главред писал ранее, что Мизулина закрутила роман с российским певцом Шаманом, творчество которого очень любит диктатор Путин.
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Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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