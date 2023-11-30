Путинистка Успенская "размалаза" певца-патриота РФ Шамана

Престарелая шансонье завидует молодому и популярному поколению.

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Успенская Люба вызверилась на патриота РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандально известная своей поддержкой кровавого путинского режима звезда блатной музыки Любовь Успенская (некогда носившая фамилию Сицкер и родившаяся-жившая в Киеве) неожиданно вызверилась на российского певца Шамана, который прославился благодаря своим "ура-патриотическим" высказываниям и публичной поддержкой нападения на Украину.

Как пишут пропагандистские СМИ, Успенская, видимо, позавидовала неожиданной популярности певца.

"Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный", — добавила путинистка.

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Напомним, ранее Успенская выгуляла свое дряблое тело на пляже. На пляже Успенская в коричневом купальнике и очках заявила, что изо всех сил старается быть незаметной, "серой мышкой", но ее все равно узнают.

Напомним, певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.

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