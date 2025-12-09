Укр
"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

Элина Чигис
9 декабря 2025, 13:11
170
Александра Норова рассказала о жизни с Михаилом Клименко.
Александра Норова, Михаил Клименко
Александра Норова попрощалась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM

Вы узнаете:

  • Прошла церемония прощания с Михаилом Клименко
  • Вдова певца довела всех до слез своими словами

Вдова известного украинского певца Михаила Клименко – певица Александра Норова – сквозь слезы попрощалась с мужем.

Напомним, в Киеве прошла церемония прощания с артистом, который долгое время боролся с туберкулезным менингитом и три недели пробыл в коме.

видео дня

Как сообщает ТСН.ua, Норова довела присутствующих до слез своими словами, она вспомнила об отношениях с Михаилом и совместном творчестве.

"Очень трудно мне говорить, но в сердце и душе огромная пустота. Единственное, что хочу сказать, я уверена на 100 процентов, что прожила почти 18 лет с Мишей в неземной любви. Мы всегда благодарили Бога друг за друга, любовь, которую он подарил. Мы изо дня в день жили и не было ни дня, чтобы мы не виделись или не говорили, что мы любим друг друга. Я Мише благодарна, он самый лучший в мире муж, отец, творческий человек. Благодарю Бога за наше творчество. Благодарю Мишу за то, что верил в меня и всегда говорил, что "ты классная и самая лучшая". А я его тоже поддерживала. Спасибо за эти песни, которые останутся в сердце, мыслях. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в сердце моем. Я так молилась, кричала, но, по-видимому, у Бога свои планы на всех нас. Спасибо тебе, Мишель, такого больше никогда не будет, спасибо тебе за детей", — призналась певица.

Смотрите видео, как Александра Норова попрощалась с мужем:

Александра Норова на прощании с мужем
Александра Норова на прощании с мужем / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Также она поблагодарила всех за поддержку и молитвы и рассказала, как прошел последний день перед смертью Михаила.

"Перед утром, когда Миша ушел, я вечером приехала после больницы… Я его там нацеловала, массажи делала, обнимала его так сильно… Думала, он сейчас, как в сказке, откроет глаза и на меня посмотрит. Но приехала домой, и маленькая божья коровка летает возле меня. Я уже поняла, что это Миша, даже говорила с ней. А потом на следующий день приехала, когда узнала о смерти Миши, а божьей коровки нет", — поделилась Александра.

Александра Норова и Михаил Клименко
Александра Норова и Михаил Клименко / фото: instagram.com, ADAM

О группе: ADAM

ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.
7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

