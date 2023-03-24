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"Я шокирована": Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"

24 марта 2023, 12:51
Актриса подчеркнула, что Фарион "дискредитирует страну" и оскверняет память сотен тысяч невинно погибших украинцев.
Ольга Сумская, Ирина Фарион
Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"/ Instagram Сумская, УНИАН

Известная украинская актриса Ольга Сумская возмутилась из-за заявления бывшего депутата Ирины Фарион, которая сказала, якобы нынешняя трагическая судьба города Мариуполь – это "карма мариупольцев" и следствие их поведения.

Фарион сделала такое скандальное заявление в интервью Эмме Антонюк. В нем экс-депутат связала трагические события в городе с тем, что местные жители якобы "потеряли рассудок".

Сумская пристыдила Фарион из-за таких заявлений и подчеркнула, что события в Мариуполе – это трагедия всемирного масштаба, и что этот ужас ни в коем случае нельзя называть "кармой мариупольцев, которые по пути потеряли рассудок". Об этом актриса написала в своем Instagram, опубликовав скандальный фрагмент интервью бывшего депутата.

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"У меня много друзей, знакомых с того края, которые чтят язык, знают историю и культуру своей страны гораздо глубже госпожи Фарион... Так в чем их карма? Сказать эти позорные слова – это осквернить память сотен тысяч невинно погибших украинцев, несчастных людей, обесценить, опозорить масштаб тех страшных событий... Я шокирована...", – подчеркнула актриса.

Также Сумская отметила, что Фарион таким образом "дискредитирует страну". Актриса добавила, что за такие слова экс-депутат должна отвечать.

"За эти слова человек должен отвечать... Нельзя просто вот так ляпать невесть что ... Мы сейчас должны все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!", – подчеркнула Сумская.

Раньше Ольга Сумская растрогала фотографиями из Харькова. Соответствующие фото (в том числе и разрушений в результате обстрелов российских оккупантов) она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, Ольга Сумская расплакалась, рассказывая о московских внуках. Ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, и двое ее детей живут в стране-агрессоре, из-за чего общение Сумской с родными людьми стало очень натянутым. Она рассказала об общении с дочерью и внуками и назвала это "страшной материнской болью".

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