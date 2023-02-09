УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

9 февраля 2023, 14:28
Сумская признается, что старается читать детям украинские сказки, чтобы они не забывали про свои корни.
Ольга Сумская
Ольга Сумская рассказала, как общается с Антониной Паперной и внуками в Москве / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская во время полномасштабной войны в Украине переживает очень личную трагедию - ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, и двое ее детей живут в стране-агрессоре, из-за чего общение Сумской с родными людьми стало очень натянутым.

Ольгу не принуждают отвечать за поступки ее ребенка, однако ее позицией относительно случившейся семейной драмы очень интересуются. В интервью для украинского канала Дом Сумская рассказала, как сейчас общается с дочерью и внуками.

Из-за того, что в рф все разговоры прослушиваются, актриса не может поговорить с Тоней так, как того хочется. "Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Я просто смотрю на внуков, как они растут", - со слезами на глазах рассказала Сумская.

Тем не менее актриса не оставляет попыток приобщить внуков к украинской культуре. Она признается: в этом немало ей помогает няня детей - женщина из Харькова.

"Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает. Так что мы наверстываем хотя бы так", - рассказывает Ольга Сумская.

Напомним, Антонина Паперная, старшая дочь Ольги Сумской, замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Вместе пара воспитывает двоих детей. Паперная молчит о войне в Украине из опасений за жизнь и благополучие.

Ольга Сумская
Ольга Сумская рассказала, как общается с Антониной Паперной и внуками в Москве / Скриншот YouTube

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Антонина Паперная Ольга Сумская Тоня Паперная новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

Реклама
13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФВидео

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

Реклама
11:00

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-КиевВидео

09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

Реклама
06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять