"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

Сумская признается, что старается читать детям украинские сказки, чтобы они не забывали про свои корни.

Ольга Сумская рассказала, как общается с Антониной Паперной и внуками в Москве / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская во время полномасштабной войны в Украине переживает очень личную трагедию - ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, и двое ее детей живут в стране-агрессоре, из-за чего общение Сумской с родными людьми стало очень натянутым.

Ольгу не принуждают отвечать за поступки ее ребенка, однако ее позицией относительно случившейся семейной драмы очень интересуются. В интервью для украинского канала Дом Сумская рассказала, как сейчас общается с дочерью и внуками.

Из-за того, что в рф все разговоры прослушиваются, актриса не может поговорить с Тоней так, как того хочется. "Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Я просто смотрю на внуков, как они растут", - со слезами на глазах рассказала Сумская.

Тем не менее актриса не оставляет попыток приобщить внуков к украинской культуре. Она признается: в этом немало ей помогает няня детей - женщина из Харькова.

"Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает. Так что мы наверстываем хотя бы так", - рассказывает Ольга Сумская.

Напомним, Антонина Паперная, старшая дочь Ольги Сумской, замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Вместе пара воспитывает двоих детей. Паперная молчит о войне в Украине из опасений за жизнь и благополучие.

Ольга Сумская рассказала, как общается с Антониной Паперной и внуками в Москве / Скриншот YouTube

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

Другие новости: