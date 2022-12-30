Сумская рассказала, встретится ли с дочерью, которая молча живет в России

Актриса поделилась ответом на вопрос, который не устают ей задавать журналисты.

Ольга Сумская и Тоня Паперная / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в интервью ТСН информацией о том, удастся ли ей увидеться со старшей дочерью, актрисой Тоней Паперной, на новогодние праздники, которая живет в террористической России.

Так, в комментарии артистка призналась, что даже не может представить, когда снова встретится с дочерью и внуками, которые до сих пор находятся в России, которая ведет жестокую войну против Украины.

По словам Сумской, сейчас Тони и всей семье очень тяжело, но Паперная не может покинуть страну-агрессорку и вынуждена оставаться в Москве.

"Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это тяжело. Ей очень тяжело. Это тяжелее всего, что можно вообще представить", - рассказала Сумская.

Напомним, что Тоня Паперная живет в России со своим бойфрендом, российским актером Владимиром Ягличем. Пара воспитывает двоих общих детей - 4-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила.

Известная украинская актриса (Ветреная женщина, Не зарекайся, Екатерина) Валерия Ходос в откровенном интервью для Rostyslove Production раскрыла настоящую причину, почему украинские актрисы Галина Безрук и Антонина Паперная не покинули РФ с началом полномасштабной войны в Украине.

Паперную оправдывает ее мама, Народная артистка Ольга Сумская, дескать Тоня молчит и скрывается исключительно из страха за детей, поэтому остается в Москве и продолжает светскую жизнь со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем.

Галина Безрук, которая также замужем за россиянином, прямым текстом заявила, что покинуть страну-террориста для нее - не о выборе между РФ и Украиной, а о выборе между семьей и страной. И она выбирает первое.

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