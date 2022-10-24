'Я не выбираю родину, а выбираю семью': украинская актриса встала на сторону врага

Актриса без позиции Галина Безрук с мужем. Фото Газета.ру

Украинская актриса Галина Безрук, которая снималась в сериале "Великие Вуйки-2" встала на сторону России, которая жестоко обстреливает украинские города и убивает мирных жителей.

В интервью российской "Газета.ru", она рассказала о своей депрессии из-за хейта украинских зрителей. Актриса оправдывает свою пророссийскую позицию странным образом, мол ее ребенок и муж россияне.

"Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можешь себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram", - жалуется она на потерю подписчиков, а не на смерть украинских детей от российских ракет.

Она также считает, что украинцы должны понять ее, если "немного пошевелят мозгами". По ее словам, ее должны понять, оправдать ее действия, потому что ее муж и сын россияне.

"Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью", - говорит украинская актриса, проживая в России и замалчивая войну в Украину.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук поделилась личной трагедией. У ее мужа, продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, погибли многие друзья и родственники, которые оставались в Мариуполе на момент оккупации Россией.

По словам артистки, которые она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк, многие из этих людей погибли.

"Многие знакомые умерли. Просто похоронены в одной могиле братской. Это была такая тяжелая ситуация, мы очень это переживали. Его одноклассники, его крестная мама, которую оттуда пытались вывести, они просто сидели в подвалах и умерли от того, что замерзли", – поделилась актриса.

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