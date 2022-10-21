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Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из Мариуполя

21 октября 2022, 22:51

Актриса поделилась жуткими подробностями того, как Россия издевалась над мирными украинцами.

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из Мариуполя
Анна Саливанчук и Алина Дротюк. Скриншот YouTube

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась личной трагедией. У ее мужа, продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, погибли многие друзья и родственники, которые оставались в Мариуполе на момент оккупации Россией.

По словам артистки, которые она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк, многие из этих людей погибли.

"Многие знакомые умерли. Просто похоронены в одной могиле братской. Это была такая тяжелая ситуация, мы очень это переживали. Его одноклассники, его крестная мама, которую оттуда пытались вывести, они просто сидели в подвалах и умерли от того, что замерзли", – поделилась актриса.

Между тем, была и история со счастливым концом.

"Была бабушка, которую мы вывезли где-то через три недели. Очень тяжело ее вывозили. Она сидела все время в подвале, заболела очень сильно. Потом нашлись люди, которые ее вывезли. Она попала в какое-то село, которое было в оккупации. Но из Мариуполя вывезли. Рядом с ее домом все было снесено уже", – рассказала Саливанчук историю спасения бабушки мужа.

Напомним, ранее стало известно о том, что 14 октября российская актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", актриса сбила женщину насмерть. По результатам экспертизы, погибшая была в нетрезвом состоянии.

Погибшей оказалась молодая женщина, 31-летняя Олеся Соколова (по некоторым данным Борисенко). Девушка проживала в городе Обнинск. У нее осталось двое детей. Старшему сыну Олеси сейчас около 18 лет.

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Анна Саливанчук
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