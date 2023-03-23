Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала 'Зена - королева воинов' сейчас

Маленькая помощница легендарной девы-воительницы, в исполнении Рене О’Коннор, была лучом света в порой мрачноватом сериале.

Рене О’Коннор и Люси Лоулесс в сериале "Зена - королева воинов" / imdb.com

Американская актриса Рене О’Коннор для поклонников сериала "Зена - королева воинов" навсегда будет связана с Габриэль - лучшей подругой, спутницей и "родственной душой" главной героини.

За год до выхода "Зены" продюсеры сериала Роберт Таперт и Сэм Рейми уже сняли О’Коннор в роли принцессы Деяниры в фильме "Геракл и затерянное королевство". Поэтому, когда Рене пришла на пробы на роль Габриэль, она с легкостью обошла конкуренток.

Подруга девы-воительницы Зены была, вероятно, персонажем, который за 6 сезонов изменился больше остальных - от мечтательной девушки из Потейдии, которая вечно попадает в неприятности из-за своей наивности, до полноценного воина с бардовским и целительским талантами, который умом и хитростью не уступал Зене.

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Что оставалось неизменным в Габриэль, так это ее доброта. С оружием в руках или со свитком пергамента, она всегда готова была отдать последнее тем, кто в этом нуждается. При первой встрече Зене не понравилась девушка, которую считали странной даже в родной Потейдии, однако Габриэль приняла решение присоединиться к королеве воинов, и ничто ее не могло остановить.

Со временем Габриэль доказала свою пользу, как спутника, а также стала самым близким человеком для Зены. К слову, этим двум персонажам приписывали не только крепкую дружбу, но и романтическую любовь. После съемок сериала продюсеры подтвердили, что Габриэль и Зена были любовницами, хоть у обоих были отношения с мужчинами. Тем не менее их экранные отношения практически не выходили за рамки цензуры конца девяностых.

Рене О’Коннор в роли Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" / imdb.com

После завершения "Зены" Рене О’Коннор не имела очень популярных ролей - она играла в эпизодах и камео. Свою карьеру актриса посвятила режиссуре и игре в театре. Сейчас 52-летняя Рене является художественным руководителем созданной ею театральной труппы "Дом Бардов". Также она выпустила два фильма собственной режиссуры - "Бриллианты и оружие" и "Несказанные слова".

Примечательно, что О’Коннор так и не смогла "расстаться" с Габриэль - артистка всегда с теплом вспоминает своего персонажа и период съемок, и охотно принимает участие в различных тематических мероприятиях, посвященных сериалу "Зена - королева воинов" вместе с исполнительницей главной роли Люси Лоулес.

Как Рене О’Коннор выглядит сейчас / instagram.com/realreneeoconnor

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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