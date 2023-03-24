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Мика Ньютон прореагировала на возможный плагиат шведкой Loreen ее песни для Евровидения-2023

24 марта 2023, 11:00
Шведскую певицу Loreen, которая поедет на Евровидение-2023, в Сети обвинили в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон. Но украинка плагиата не увидела.
Лорин, Мика Ньютон
Loreen и Мика Ньютон / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Украинская певица Мика Ньютон прямо заявила фолловерам в InstaStories о том, что не восприняла трек Tattoo, с которым шведская певица Loreen будет выступать на Евровидении-2023, как плагиат своей песни 2005 года "В плену".

"Ребята! Я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на Евровидении. Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга", – обратилась Ньютон к аудитории.

К слову, после того, как стала известно, что именно Loreen поедет от Швеции на Евровидение-2023 (к слову, в 2012 году она уже выигрывала конкурс), эта скандинавская страна сразу поднялась в котировках букмекеров на победу. Сейчас они дают 47,17% шансов на то, что Швеция победит. Украина теперь опустилась на вторую позицию с коэффициентом 14,29%. А третье место, по мнению букмекеров, может занять Финляндия (13,89%).

видео дня
Ньютон

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

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