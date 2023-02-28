"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из Харькова

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская приехала в Харьков и поделилась фото разрушений в городе из-за обстрелов оккупантов.

Ольга Сумская / коллаж фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская (звезда телесериала "Роксолана") приехала в Харьков. Соответствующие фото (в том числе и разрушений в результате обстрелов русских оккупантов) она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Родной, несокрушимый Харьков! Наконец-то! Боже, как мы соскучились", — написала актриса.

В одном из последующих постов Сумская сообщила, что сегодня в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета состоится спектакль с ее участием.

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"Есть следы обстрелов, рядом воронки. Спасибо нашим организаторам, что наш спектакль состоится. Молимся", — подытожила она.

Напомним, ранее актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская в эфире FreeDom рассказала о своем отношении к певице-запроданке Таисии Повалий, а также артистам-молчунам, которые продолжают делать вид, что войны в Украине нет.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - поделилась актриса.

Позднее украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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