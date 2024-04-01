"Я рано развилась": Соловий призналась, когда впервые познала "любовь и ласки"

Украинская певица Кристина Соловий все чаще стала рассказывать в прессе про свою личную жизнь. Недавно в интервью для Люкс ФМ артистка намекнула, что ее концертный и публичный образ нимфетки во многом автобиографичен.
Соловий рассказала про свой первый интимный опыт, который состоялся довольно рано. "Я достаточно рано развилась", - отметила Кристина.
31-летняя артистка подчеркнула, что мама не знала про ее приключения. Однако заметила в девушке перемены после того, как та не ночевала дома.
Кристина Соловий рассказала, что "любовь и ласки" познала, когда была еще совсем подростком. "В 14. Я прихожу домой, ясно, что я никому ничего не рассказывала. Мама говорит: "У тебя что-то серьезное произошло в жизни?" - вспоминает артистка.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что известный украинский актер Богдан Юсипчук позвал замуж свою возлюбленную, отношения с которой он начал в январе 2022 года. Помолвка состоялась во время отдыха в Таиланде.
Также фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал редкое фото красавицы-мамы. Вместе со Светланой Александровной артист посетил свою малую родину.
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