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"Я папу очень люблю": Машкова откорректировала свои высказывания о войне

8 августа 2022, 15:23

Мария Машкова
Мария Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса и дочь российского актера Владимира Машкова - Маша Машкова, которая не боится открыто выражать свое мнение в отношении нападения России на Украину, опубликовала очередной пост, в котором пояснила свои недавние высказывания.

В частности, Маша Машкова, которая перестала общение со своим отцом-путинистом из-за его любви к войне и убийству мирных жителей и опубликовала неоднозначный пост со словами о том, что любовь всегда побеждает и войны не должны происходить в наше время, обратилась к своим землякам. "Дорогие россияне! Я тут вдруг под предыдущим постом стала разговаривать с вами. Мне показалось, что, если я смогу переубедить хотя бы одну мою бывшую поклонницу, мир вдруг изменится. Иллюзии откинула. Попытки оставила. Вот решила написать заключительное", - пишет знаменитость.

По ее словам, бвинения в том, что она боится отъема имущества и депортации из Америки, она считает неправильными, ведь недвижимости ни в России, ни в Америке у нее нет.

"Есть движимое-Наденька (автомобиль - авт.). Ее вы можете увидеть в интервью Дудя. Ещё у меня есть классные очки из прошлой жизни(на фото), но, самое главное, крутые друзья. Обнимает меня рука одного из них-украинского. Если бы я молчала и продолжала сниматься в России, материально чувствовала бы себя намного лучше. Под видео сирен и взрывов друзей и коллег из Украины, не смогла", - пишет Машкова.

На вопрос о том, кому она нужна в Америке, она говорит, что этот же вопрос она сама задавала своему мужу. На что тот ответил, что мы нигде никому не нужны. "Везде надо много работать и быть нужным самому себе. Буду ли я работать по профессии в Америке или нет, радости от вас, похоже, не получу. В первом случае, это будет: ну, понятно, почему она там работает (в России из-за отца, в Америке из-за позиции). Во втором случае, злорадство: мы же говорили. Дискуссии тут не выйдет. А жаль. Вот бы научиться радоваться друг за друга. Поддерживать. Но это уже после того, как научимся не нападать на чужие земли", - отмечает актриса.

Она также написала, что в предыдущем посте отца в ж..у не посылала. "Послала в ж..у с идеей войны всех отцов России, которые с таким остервенением посылают своих детей защищать свою страну почему то на чужой Земле. Меня сильно зацепил клип ДДТ. И да. Мне ужасно больно, что отец одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю, его великим артистом, до которого мне, воистину, профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча. Ну а пока… помолчу сама. До лучших времён. Всем сил и любви. Маша", - завершила Машкова.

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