Кратко:
- Путинист Пригожин рассказал, как ушел от первой жены
- Подюсер пожаловался на детей
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уже много лет в браке с российской певицей-путинисткой Валерией. Но у него был еще один брак с Еленой Соколовой, от которой имеет двоих детей.
Как пожаловался продюсер пропагандистским росСМИ, его дети оказались в сложной ситуации, но сами в этом виноваты.
Оказывается, после развода первая жена Пригожина переехала в другой город и запретила ему видеться с отпрысками. Путинист оставил детям немалое наследство, но они его "разбазарили".
"Они потеряли недвижимость, которую я купил. Квартиру, которую я оставил детям, мы покупали вместе с Лолитой. Она помогла мне ее выбрать. Я оставил все и ушел в шортах из дома. Я детей не бросаю, поэтому всегда помогал. Хотел помогать, а они сделали все, чтобы сделать так, чтобы я не помогал", — поплакался Пригожин.
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Отметим, как сообщал Главред, Алена Мозговая рассказала поклонникам о переменах в творческой жизни. Продюсер готовит новый концерт, который будет посвящен памяти ее покойного отца – Николая Мозгового.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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