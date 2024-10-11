Путинистка Валерия уже не впервые планирует завершать свою карьеру.

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Валерия собирается заканчивать свою карьеру / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно выпустила новый альбом, и он станет последним в карьере путинистки.

Как сообщил муж певицы Иосиф Пригожин пропагандистским росСМИ, работать с соавторами и собирать новые песни стало очень сложно.

Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее музыкальной карьере. Об этом сообщил ее продюсер и муж Иосиф Пригожин.

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Также стало известно, что любительница диктатора Путина планировала завершить карьеру еще во время пандемии коронавируса, однако тогда ее отговорил продюсер Максим Фадеев.

"У всего есть свое начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде", — заявил Пригожин.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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