Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

Алле Пугачевой так и не удалось вывезти свой антиквариат из РФ.

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Алла Пугачева пытается спасти свое имущество / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Российская певица Алла Пугачева, которая не побоялась публично осудить полномасштабное вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, попыталась вывезти из России антиквариат стоимостью в 20 млн долларов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, среди имущества Пугачевой оказались французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

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"Антиквариат, оформленный на мужа Пугачевой, должен был улететь из Шереметьево. Однако в отправке груза за границу было отказано: на таможне предоставили неполный пакет документов. В беседе с журналистами антиквары оценили коллекцию Аллы Борисовны в 20 млн долларов и заявили, что многие работы представляют музейный интерес. Так, например, певица владеет картиной "Вид на город у реки с ветряной мельницей" художника Яна ван Гойена. При жизни он создал всего 1200 картин, и одна из них находится в коллекции Пугачевой", - сообщили пропагандисты.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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