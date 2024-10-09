"Всех благ вам и победы": в соцсетях Аллы Пугачевой появилось поздравление Путину

В соцсетях Пугачевой появились очень странные комментарии.

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Россияне атаковали страницу Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, depositphotos.com/

Российская легендарная певица Алла Пугачева публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль еще в 2022 году. Но россияне никак не могут смирится, что артистка критикует диктатора Путина и его политику, поэтому все время атакуют звезду в соцсетях.

В этот раз на страницах Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина в Instagram россияне оставили поздравления российскому диктатору.

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"С днем рождения, Путин. Как хорошо, что наша страна очистилась от Пугачевой";

"Сегодня день рождения у нашего народного президента. С днем рождения, Владимир Владимирович! Всех благ вам и победы";

"Именно благодаря Путину мы узнали что вы из себя представляете на самом деле с Галкиным, спасибо ему за это и с днем рождения", - написали жители страны-оккупанта.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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