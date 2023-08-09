"Я не 10 из 10": победительница "Холостяка" поделилась честным фото

Победительница "Холостяка" Лозовицка призывает каждую девушку любить себя.

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Катерина Лозовицкая путешествует по Европе / Фото Главред. Коллаж Instagram/kateryna_lozovytska

Победительница проекта Холостяк-12 с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая поделилась честным фото в купальнике.

На своей странице в Instagram, девушка опубликовала фотографии, на которых видно ее целлюлит и растяжки.

"Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщинки. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело с утра может отекать. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго. Я – обычный человек. Да, мы девушки, должны заботиться о себе, заботиться о своем теле и здоровье в целом. Но не для того, чтобы кто-то ставил нам оценки", - говорит Лозовицкая, имея ввиду недавние заявления украинских селебрити о том, что девушка не может быть 10 из 10, если у нее не сделана депиляция.

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На фото - Катя Лозовицкая и ее женственное тело:

Лозовицкая также добавила, что хочет поблагодарить всех девушек, женщин, которые не молчат. "Такому зашквару, еще и от известных людей, не место в инфопространстве нормального сознательного общества", - добавляет она.

"Также, еще раз, хочу напомнить, что инстаграммная красота только в инстаграмме. А вы, девушки, прекрасны со всеми своими достоинствами и недостатками. Помните об этом. У меня все", - сообщила Лозовицкая.

Отметим, певец Позитив, ведущий Владимир Остапчук и Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". В эфире троица обсудила тему депиляции у женщин. В частности, они заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Напомним, Маша Ефросинина поделилась постом, в котором описала, что она делает с собой и почему она имеет на это право.

Ранее также модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.

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