"Я красивая и худая, выкусите": любительница Мальдив Пренткович опустила своих подписчиков

Блогерша Пренткович отошла от скандала и сильно поменяв риторику, принялась нападать на своих фоловеров.

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Андрей Гонковский и Таня Пренткович выехали за границу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Блогерша Татьяна Претнкович и ее бойфренд Андрей Гонковский, который оскандалился своей поездкой на Мальдивы, под предлогом участия в конференции в Польше, отряхнулась от недавнего скандала и продолжает активно продавать свои услуги и товары в Украине.

Более того, сама Пренткович сильно изменила тон своих сообщений и стала нападать на своих же подписчиков, которые критикуют ее лакшери-жизнь после скандала с отдыхом. К слову, ее бойфренд после той поездки так и не вернулся в Украину, а обосновался вместе с Пренткович за границей.

Триггером для Пренткович стало сообщение от ее же подписчицы в Instagram о том, что ее бренду скоро настанет конец. В частности, она стала хвастаться что совсем недавно, "без прогрева" продала на 1 млн гривен.

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Пренткович хвастается своими достижениями после скандала с Мальдивами / Скриншот tanyaprentkovych

Она также добавляет, что и она и ее бойфренд-уклонист продолжают вести бизнес в Украине и даже запускать новые проекты.

Пренткович и ее парень-беглец продолжают зарабатывать в Украине / Скриншот Instagram/tanyaprentkovych

Ну и "добить" своих подписчиков блогерша решила сообщением о том, что она считает себя красивой и худой.

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Пренткович считает себя красивой / Скриншот Instagram/tanyaprentkkovych

Как живет украинская блогерша и ее бойфренд-беглец после скандала с Мальдивами / Скриншот Instagram/tanyaprentkovych

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что муж блогерши Татьяны Пренткович выехал вместе с ней на Мальдивы. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

Напомним, по словам Андрея Гонковского, благотворительные мероприятия для украинских предпринимателей, на которых он должен был выступать, перенеслось с 11 января на 23. Блогер рассказал, что организаторы якобы не успевали собрать достаточное количество людей, чтобы провести ивент 11 января, поэтому перенесли его на 23 число, поэтому он решил улететь на Мальдивы к возлюбленной.

Ранее также Гонковский выложил ряд сториз, где решил пожаловаться на то, как его захейтили подписчики. Кроме того, он поделился, что ему пришлось обращаться в полицию, ведь ему стали поступать угрозы "Проломать череп".

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