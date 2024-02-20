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Бойфренд Пренткович, который отдыхал на Мальдивах, жалуется в полицию на угрозы

Алена Кюпели
20 февраля 2024, 12:35обновлено 20 февраля, 13:20
Бойфренд Пренткович нашел способ появиться в сториз и начат сбор.
Блогерша Пренткович
Блогерша Пренткович "спалилась" на отдыхе с гражданским мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/

Гражданский муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил, что пришло время возвращаться в сеть.

На своей странице в Instagram, он выложил ряд сториз, где решил пожаловаться на то, как его захейтили подписчики. Кроме того, он поделился, что ему пришлось обращаться в полицию, ведь ему стали поступать угрозы "Проломать череп".

Муж Пренткович нашел способ вернуться в сториз
Муж Пренткович нашел способ вернуться в сториз / Скриншот gonkovskiy
Муж Пренткович пожаловался на Кейт
Муж Пренткович пожаловался на Кейт / Скриншот gonkovskiy

"За эти дни получил сотни сообщений поддержки от невероятных людей. И это то, что дало много сил. Конечно же была и тонна хейта, это было трудно не заметить... Но я неоднократно говорил, что понимаю хейт и критику", – жалуется Гонковский.

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По его словам, в какой-то момент эти угрозы перешли все границы.

"В определенный момент это перешло все пределы. Угрозы проломить мне череп, пожелание, чтобы самолет со всей семьей разбился или же сообщение типа "Готовьтесь, я знаю, в какой школе учится ваш ребенок". И еще ряд сообщений, которые вынужден был воспринимать достаточно серьезно. Поэтому это время занимался организацией безопасности всей семьи. Сейчас это самый большой приоритет. А каждым подобным случаем будут заниматься правоохранительные органы", – поделился он.

Впрочем, это все было лишь прелюдией к тому, чтобы вернуться в сторис. Тоже самое сделала и его жена - Пренткович, для которой инстаграм - площадка для зарабатывания средств.

Напомним, ранее муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

ранее разгорелся скандал из-за того, что муж блогерши Татьяны Пренткович выехал вместе с ней на Мальдивы. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

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