"Я чертовски хорошо выгляжу в 53 года!": Дженнифер Энистон в микролифе снялась для обложки глянца

Дженнифер Энистон снялась в микролифе от Chanel / imdb.com

Американская актриса, режиссер и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы Дженнифер Энистон призналась, что не скучает и не жалеет о более молодой Джен из прошлого, которая сделала ее всемирно известной.

Недавно она в пятый раз за свою карьеру снялась для известного глянца Allure. В откровенном интервью она рассказала и о своих утратах, о взлетах и падениях, проблемах с семьей и отчаянных попытках стать матерью.

Особое место в ее истории занимали секреты ее привлекательности и здоровом отношении к себе. В частности Энистон считает, что сейчас находится на пике своей формы. Поэтому она без смущения приняла предложение сняться в откровенном наряде, который почти не прикрывал ее обнаженную грудь.

На своей пятой обложке Allure Джен явилась в соблазнительном микробюстгальтере от Chanel - голливудская знаменитость без тени смущения продемонстрировала и крепкую упругую грудь, и рельефный пресс.

"Я чувствую себя лучше в том, кто я есть, сегодня; лучше, чем я когда-либо чувствовала себя в свои 20 и даже 30 лет, или в свои 40+. Нам нужно перестать говорить гадости на самих себя. Вам когда-нибудь исполнится 65, и вы подумаете: "Я чертовски хорошо выглядела в 53 года!", - рассказывает Энистон. И, стоит признать, она абсолютно права.

Дженнифер Энистон на обложке журнала Allure / instagram.com/allure

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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