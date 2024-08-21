Вывела все заграницу: блогер рассекретил настоящие планы "аферы" Долиной

Путинистку Долину заподозрили в том, что таким образом певица попыталась сбежать из России.

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Лариса Долина решила провернуть хитрый план/ коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российский блогер Антон Суровкин заявил, что путинистка Лариса Долина специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда.

Как пишут российские пропагандисты 360.ru, Долина придумала такой план, чтобы вывести деньги на иностранные счета.

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. видео дня

Путинистка Лариса Долина - последние новости

Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.

Впоследствии путинист Барецкий решил, что Ларису Долину могли подставить Пугачева и Галкин. Якобы к схеме причастны Пугачева и Галкин, поскольку Долина не поддержала супругов, когда они осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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