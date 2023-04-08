"Выглядела, как огромный шкаф на ножках": Полякова смело показала себя в максимальном весе

Оля Полякова призналась, что после рождения второй дочери набрала 22 килограмма. Певица даже пришлось ставить карьеру на паузу, чтобы похудеть.

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Оля Полякова / коллаж фото УНИАН и соцсети

Известная украинская поп-певица Оля Полякова призналась, что после рождения второй дочери Алисы сильно набрала лишнего веса ‒ до 86 килограммов. Об этом она рассказала в своем проекте "Дорослі дівчата", который ведет вместе с Машей Ефросининой.

Певица говорит, что очень рада тому, что мало кто помнит ее в таком внешнем виде.

"Лежу я на пляже, жирная. Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела, как огромный шкаф на ножках. Это вообще кошмар, я тебе сейчас покажу свою морду. Хочу показать, чтобы ты поржала. Слава Богу, что есть только одна фотография. Это я! Мало того, я еще и на 11 лет младше", – со смехом показала кадр певица.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно подхватили кричалку.

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