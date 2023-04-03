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Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную воду

3 апреля 2023, 15:51
Украинская поп-исполнительница Оля Полякова в который раз похвасталась стройной фигурой - и в купальнике ныряла в холодную воду.
Полякова
Оля Полякова / коллаж фото Instagram

Известная украинская поп-певица Оля Полякова устроила себе и своей 11-летней дочери Алисе отдых с водными процедурами. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица от души поплескалась в чане, который расположен на территории ее загородного дома.

"Первый раз за год влезла в свой чан", — написала Полякова.

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Но вода в чане была теплой, а потом певица решила немного подвергнуть свое тело стрессу. И нырнула в холодную воду в ставок. Причем исполнительница не скрывала, что ей было действительно холодно.

"Холодно", – стуча зубами от холода прокричала артистка.

Полякова, купальник

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно подхватили кричалку.

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