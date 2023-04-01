Полякова призналась, что "заказала" Ани Лорак

На своей странице в Instagram, Оля Полякова в своей манере сделала неожиданное признание.

Лорак, Полякова / коллаж фото УНИАН

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала слова продажной певицы Ани Лорак, которая мало того, что выбрала страну-агрессора Россию в войне против Украины, а также заявила, что "в 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать ее в своих целях, с чем она не могла согласиться".

Оля Полякова заявила, что знает, кто "заказал" Лорак и назвала имя "заказчика": себя. "Я хочу назвать этого заказчика. Этот заказчик - я. Да, я хотела в своей стране быть самой лучшей, той, которая собирает стадионы, быть самой популярной и занять этот трон. Я хотела быть королевой и номером один", - заявила Полякова на своей странице в Instagram.

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Полякова также добавляет, что она заказала не только Лорак, а еще и Светлану Лободу, которая недавно заявила, что против нее устраивали акции, а также специально срывали концерты. По словам Поляковой, за этим стоит также она, которая устраивала эти проплаченные акции "за деньги своего мужа". "Ведь конечно, за все платит он", - иронизирует Полякова.

Полякова явно шутит над этими ситуациями, ведь всем и так понятно, что никто не заказывал и не травил вышеперечисленных звезд, а они сами сделали свой осознанный выбор за что и поплатились.

Полякова лишь в очередной раз подчеркнула абсурдность и комичность этих заявлений.

Концерты Лорак отменяют в России

Отметим, Лорак выкатила такой пост после скандала с ее концертами в России. Мэр российского города Краснодар Евгений Наумов выступил против концерта певицы украинского происхождения Ани Лорак.

Объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре.

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