"Выбрал не Европу, а Украину": Роднянский оценил развод сына с россиянкой Студилиной

Роднянский, сын / коллаж УНИАН и Кино-театр

Александра Роднянского-младший еще24 февраля, в момент начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, "выбрал Украину" и сосредоточился на работе в команде президента Владимира Зеленского на посту главного экономического советника. Такое сообщение в Instagram написал его отец, известный продюсер Александр Роднянский, комментируя развод отпрыска с российской актрисой Яниной Студилиной.

"Янина в своём интервью [о разводе с Роднянским-младшим ‒ Главред], ставшем основанием для многих публикаций, сказала: "Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России". Под уклончивой фразой о "последних событиях", как это часто бывает в России, подразумевается война в Украине. И говорить, что мой сын, дескать, "выбрал жизнь в Европе", звучат, по меньшей мере, удивительно. На деле все иначе. В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю своей родной страны, Александр ‒ при том, что он доктор экономических наук и профессор Кембриджа ‒ выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента Зеленского, советником которого он является", – написал Роднянский-старший.

Но, продюсер пишет, Студилина, несмотря на ее пророссийскую позицию, будет оставаться частью их семьи, поскольку она ‒ мать его маленькой внучки.

"Развод – грустное событие в жизни любой семьи. Особенно, когда он происходит после десяти лет брака. Янина – мама моей прекрасной внучки, поэтому всегда будет частью нашей семьи", – подытожил Роднянский-старший.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Александр Роднянский разрабатывает новый сериал, рассказывающий о восхождении Владимира Путина к посту российского диктатора.

Как сообщает голливудское издание Variety, сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире, приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. А референсом для сериала станет проект "Карточный домик".

До того популярный стриминговый сервис Netflix на своей странице в Twitter сообщил, что возобновляет показ сатирического сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский - ныне президент России.

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