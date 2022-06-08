"Решила остаться в России": сын Роднянского разводится с женой из-за войны

Сын Роднянского с женой-любительницей россии/ Фото: kino-teatr.ru

Сын известного кинопродюсера Александра Роднянского, Александр Роднянский-младший стал завидным холостяком.

Как выяснилось, сын кинопродюсера Александра Роднянского, экономист Александр Роднянский-младший после 14 лет отношений расстался с российской актрисой Яниной Студилиной, пишет ТСН.

Как рассказала Студилина Woman Hit, у них с Роднянским все не уладилось еще до начала войны в Украине. Впрочем, вторжение РФ в Украину, которое Студилина назвала "последними событиями", поставило окончательную точку в их браке.

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Роднянский работал в Америке, а затем переехал в Европу и Студилина вместе с ним:

"Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и стала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой мне стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший муж выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья", - прокомментировала Студилина.

Отметим, что многие помнят Янину Студилину по роли Полины Зеленовой в сериале "Ранетки".

Александр Роднянский-младший – сын кинопродюсера Александра Роднянского, по специальности экономист. В 2019 году он стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее также появились слухи о том, что певица Вера Брежнева находится на грани развода со своим мужем Константином Меладзе, якобы из-за войны. Однако, такая информация, скорее всего является слухами и вбросом российской пропаганды.