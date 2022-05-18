Роднянский собирается снять аналог "Карточного домика", но уже про Путина

Александр Роднянский хочет показать, как менялось мышление путина/ ТАСС

Двукратный номинант на премию "Оскар" украинский продюсер Александр Роднянский ("Левиафан", "Нелюбовь") разрабатывает новый сериал, рассказывающий о восхождении российского президента, который зверски напал на Украину, путина в том, что продюсер описывает как "настоящую, ужасающую историю о том, как человек, изменивший мир получил возможность сделать это".

По информации Variety, сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире, приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение.

Он предлагает своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение россии в Украину 24 февраля.

В ситуации, когда судьба Европы и Нового мирового порядка решается в режиме реального времени на поле боя за Украину, войну, потрясшую основы современного общества, развязал один человек: путин", — сказал Роднянский.

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Назвав сериал русским "Карточным домиком", он добавил: "Шоу расскажет не только о махинациях различных игроков. По своей сути история проследит эволюцию мышления путина".

По словам продюсера, несмотря на то, что он подавлял местные СМИ, бывший оперативник КГБ в Восточной Германии поначалу пытался добиться расположения Запада. Но после войны в Ираке и особенно так называемых цветных революций в Грузии и в Украине путин почувствовал себя преданным. "Война, которую он ведет на Украине, — прямое следствие этого чувства", — сказал Роднянский. "Все кремлевские люди" покажут международной аудитории, как шаг за шагом разум путина растворялся в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью".

Напомним, продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram объяснил главные механизмы пропаганды в РФ относительно войны в Украине.