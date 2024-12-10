"Выбирай": Тина Кароль публично ответила на обвинения Леры Мандзюк

Вы узнаете:
- Лера Мандзюк обвинила Тину Кароль в "показушной" скромности
- Как певица ответила юмористке
Украинская популярная певица Тина Кароль ответила украинской стендап-юмористке Лере Мандзюк, которая раскритиковала ее за то, что она ездит на поездах "Укрзалізниці".
Напомним, ранее Кароль опубликовала ролик, в котором показала, как занимается аштанга-йогой в купе, который и прокомментировала Мандзюк. Юмористка сказала, что певица в том статусе, что ей не годится ездить "в вонючих вагонах", а стоит путешествовать на элитных авто, обвинив Тину во лживой скромности.
На своей странице в Instagram Кароль отметила, что все же предпочитает высыпаться в дороге, поэтому и выбирает "Укрзалізницю".
"Привет, будем знакомы теперь, Лера Мандзюк. Спасибо за комплимент и скажу, что "Укрзалізниця" топовая! Я всегда выбираю выспаться в поезде и выпить чай с тимьяном. Приглашаю на такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Ивано-Франковск", - написала Тина.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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