"Вы можете только трындеть": скандальная блогерша набросилась на Притулу

Блогерша, которая ведет светский образ жизни обиделась на справедливое замечание волонтера номер 1 в Украине - Сергея Притулу.

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Блогерга Верба продолжает хвастаться своим достатком / Коллаж Главред. Фото Instagram/verbaaa.verbaaa

Скандальная украинская блогерша Юлия Верба, которая стала популярной благодаря покупке дорогущего Мерседеса и бесконечному хвастовству в социальных сетях, попала в очередной скандал.

На этот раз блогерша обвинила популярного украинского волонтера и ведущего Сергея Притулу в том, что тот ничего не делает, пишет ТСН.

Началось все с того, что блогершу с немалой аудиторией "распекли" комик Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула. Они, в частности, обратили внимание на то, что она живет так, как будто бы в Украине и не было войны. У нее нет постов о том, что Россия напала на Украину, а также о том, что нужно донатить на ВСУ.

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"Эта блогерша, у которой миллионная аудитория, и она, что называется "живет жизнью". Я зашел на ее страницу. Думаю, у нее должны быть какие-то сборы. Я листал все эти посты – нет. Я уже сижу и понимаю, что я злюсь на Юлю Вербу, а я не должен этого делать. У нее фото – я в машине, я в бассейне, я, я, я… И думаю просмотрю сохраненные сторис, там сто процентов есть сохраненный сбор. Она говорит, как есть, она просто живет жизнь и этого достаточно", — сказал Тимошенко.

Верба же продолжает рекламировать бренды, тусоваться по ресторанам, хвастаться миллионными авто и нюхать розы на камеру.

Между тем, упрек задел "гламурную" Юлю из Ивано-Франковска и она решила ответить. Оказывается, она "донатит" и "не мало".

"Знаете, почему меня никоим образом не затрагивает хейт, что я не помогаю армии? Потому что я доначу просто сотни тысяч гривен. Но тихонько. Потому что делаю это не для сохраненных сторис или чтобы для кого-то быть хорошей и чтобы меня гладили по голове. Я делаю это тихонько, с чистой совестью для себя и для своей страны... А вы можете только трындеть (неценз. - авт.), потому что думаете, что знаете все. Но представляете, есть люди, которые донатят и не кричат об этом в каждой сторис. Уверена, что я доначу в разы больше, чем каждый мой комментатор, но я никогда не мерилась, и не делала это и не буду делать, я тихо живу, если доначу на сборы, то сразу по 100 тысяч, просто не хвалюсь этим, для меня это не есть чем-то крутым, чем нужно хвастаться", — попыталась оправдаться блогерша.

Напомним, ранее Главред писал о том, что 20-летняя украинская блогерша Юля Верба купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Её стоимость составляет 7-10 миллионов гривен.

Ранее также украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.

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