"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

Младший сын Горбуновых-Осадчих проявил необычный талант в крайне юном возрасте, чем немало позабавил родителей.

Младший сын Кати Осадчей и Юрия Гобунова самостоятельно запостил первое сэлфи / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая - мама троих сыновей. Младшему, Даниилу, всего полтора года. Тем не менее малыш уже успел сделать первые шаги в массмедиа.

Осадчая на своей странице в Instagram поделилась забавной историей: сперва в сторис ведущей появилось странное смазанное фото - фрагмент ее с Даниилом лиц с крупной надписью: "Вы борщ".

Спустя два часа Екатерина объяснила, что значит это странное послание. Ее смартфон попал в руки полуторагодовалого сына, который буквально за минуту успел сделать сэлфи с мамой, и запостить его в социальную сеть, пока его не поймали на "горячем".

В видеоразоблачении маленького проказника Осадчая со смехом рассказала, что из Даниила растет настоящий SMM-менеджер.

"Боюсь думать, что будет дальше", - отмечает ведущая. Хотя по видео и видно, что подвиги маленького Даниила вызвали у нее искренний смех, что для измученных войной душ украинцев сейчас - настоящее сокровище.

Младший сын Кати Осадчей и Юрия Гобунова самостоятельно запостил первое сэлфи / instagram.com/kosadcha

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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