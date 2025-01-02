"Вся в маму": Максим Галкин спел вместе с дочерью-красавицей

Вы узнаете:
- Максим Галкин спел в компании дочери
- Какой была реакция поклонников комика
Российский комик Максим Галкин, который не прекращает осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, показал, как он исполнил песню с дочерью Лизой.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео, где пел в ресторане в новогоднюю ночь, а рядом была Лиза.
Девочка искренне обнимала отца и слушала, как он исполнял душевную песню.
Также на видео показалась и Алла Пугачева, которая снимала видео на телефон. Поклонники остались в восторге от импровизации и написали массу комплиментов.
"Ну какая же замечательная семья! Смотрела на вас, и улыбка не сходила с лица. Всей вашей семье самые лучшие пожелания!";
"Такое замечательное и трогательное видео!";
"Нужен дуэт! С Новым годом, наши дорогие! Лиза так красивая, вся в маму!", - отметили фанаты.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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